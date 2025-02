Stuttgarter Personalsorgen vor Spiel in Dortmund

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kämpft vor dem Spiel bei Borussia Dortmund mit Personalproblemen. Neben mehreren Langzeitverletzten steht ein Fragezeichen auch hinter den Einsätzen von Enzo Millot, Josha Vagnoman und Jacob Bruun Larsen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Stuttgarter Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Weiterhin ausfallen wird Innenverteidiger Amee Al-Dakhil wegen einer Oberschenkelzerrung.

Spielmacher Millot leidet noch an den Folgen einer Zerrung am Sprunggelenk vom 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, Rechtsverteidiger Vagnoman und Flügelstürmer Bruun Larsen sind unter der Woche erkrankt. Das gilt auch für Mittelstürmer Nick Woltemade, bei dem laut Hoeneß aber am ehesten Chancen für einen Einsatz in Dortmund bestehen. Angreifer Justin Diehl trainiert wieder voll mit der Mannschaft, steht aber noch nicht im Kader.

Kovac-Debüt sorgt für Fragen beim VfB

Hoeneß erwartet gegen die Borussia, bei der der neue Trainer Niko Kovac sein Debüt gibt, ein «absolutes Topspiel» im Kampf um die Champions-League-Plätze. «Wir haben ja morgen mit Dortmund einen Gegner, der sicher nicht ganz zufrieden ist mit dem, was bis hierhin war», sagte der 42-Jährige angesichts der sportlichen Krise des BVB. «Ich möchte aber klarstellen, dass das nicht ihre Heimspiele betrifft.» Zudem sei es nur schwer vorherzusehen, wie Kovac sein neues Team einstellen werde.

Zwar ist die Borussia in der Liga vor dem 21. Spieltag Tabellenelfter, in der Heimtabelle belegt sie aber Rang vier. Allerdings gewann der VfB zuletzt vier Pflichtspiele in Serie gegen die Westfalen, in der Hinrunde siegte er in Stuttgart mit 5:1. Die kürzlich verpflichteten Innenverteidiger Luca Jaquez und Finn Jeltsch sitzen in Dortmund zunächst auf der Bank des VfB, deutete Hoeneß an.