Stuttgarts Al-Dakhil für zwei Spiele gesperrt

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden beiden Partien in der Fußball-Bundesliga auf Verteidiger Ameen Al-Dakhil verzichten. Der 23-Jährige ist nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (0:1) am vergangenen Wochenende gesperrt worden. Er fehlt dem VfB damit am Samstag beim VfL Bochum und eine Woche später gegen Werder Bremen.

Für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) hat der Platzverweis des Belgiers keine Konsequenzen. Er hatte am Samstagabend für eine Notbremse in Frankfurt Rot gesehen.