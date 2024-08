Touré kommt: Weiterer Stürmer für Vizemeister Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat kurz vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Die Schwaben haben El Bilal Touré vom italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo unter Vertrag genommen. Der Transfer hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Touré wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Anschließend besitzt der deutsche Vizemeister eine Kaufoption für den 22-Jährigen.

Der Nationalstürmer Malis erweitert das ohnehin schon recht üppige Angebot für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in der Offensive. Vor Touré hatten die Stuttgarter diesen Sommer unter anderem Ermedin Demirovic vom FC Augsburg, Nick Woltemade von Werder Bremen und Fabian Rieder von Stade Rennes geholt. Die bis dahin ausgeliehenen Deniz Undav und Jamie Leweling wurden fest verpflichtet.

«Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und hob besonders Tourés Schnelligkeit hervor. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet der VfB mit dem Landesduell beim SC Freiburg in die neue Bundesliga-Spielzeit.