Trainer Schuster verlängert beim SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Trainer Julian Schuster verlängert. Der 40-Jährige hatte die Badener gleich in seiner ersten Saison als Profi-Cheftrainer zurück in den Europapokal geführt. Wie lange sein neues Arbeitspapier gültig ist, gab der Club wie gewohnt nicht bekannt. Auch die Verträge von Co-Trainer Lars Voßler und Analyst Franz-Georg Wieland wurden verlängert.

«Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet», sagte Vorstand Jochen Saier. «Julian bringt ein ganz hohes Maß an inhaltlicher Qualität und Identifikation ein. Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an.»

Der frühere Freiburger Kapitän Schuster hatte vor der vergangenen Saison den Posten von Trainer-Ikone Christian Streich übernommen und den Sport-Club nach einem Jahr Abstinenz zurück in die Europa League geführt. Erst am letzten Spieltag verspielte der Verein die erstmalige Teilnahme an der Champions League.

Junge Spieler weiterentwickelt

Unter Schusters Leitung entwickelten sich vor allem junge Spieler wie Jordy Makengo und Johan Manzambi zuletzt extrem weiter. Schuster scheute sich auch nicht, gestandene Profis wie seinen früheren Mitspieler Nicolas Höfler auf die Bank zu setzen.

Aktuell bereiten sich die Freiburger im Trainingslager in Schruns im Montafon auf die neue Saison vor.