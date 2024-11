«Typisch Harry»: Kanes famose Elfer- und Trefferquote

So kennen die Bayern ihren Torjäger. «Das ist auch typisch Harry Kane», bemerkte Trainer Vincent Kompany voller Hochachtung nach dem geduldig erarbeiteten Heimsieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Lange schien das Augsburger Tor mit dem guten Schlussmann Nediljko Labrovic wie vernagelt, auch für Kane. Und dann gelang dem Engländer doch noch in den letzten 30 Minuten ein lupenreiner Hattrick.

«Er hat das schon so oft gemacht»

Phänomen Kane: Zweimal traf der Mittelstürmer vom Elfmeterpunkt - und dann gelang dem 31-Jährigen als Zugabe im 43. Bundesligaspiel auch noch aus dem Spiel heraus der besonders schöne Treffer Nummer 50. Kein anderer Spieler vor ihm benötigte für diese Marke so wenige Bundesligaeinsätze.

«Er hat das schon so oft in seiner Karriere gemacht», sagte Kompany zur Gabe Kanes, auch nach einigen vergebenen Torchancen geduldig auf seinen Moment zu warten. Kane brauche manchmal nur ein paar Minuten, um mehrere Treffer zu erzielen, auch wenn der Gegner ihn zuvor das ganze Spiel gut verteidigt habe, schwärmte Kompany. «Wenn er die Möglichkeiten bekommt, ist er sehr gefährlich.»

Besonders beeindruckend ist Kanes Coolness am Elfmeterpunkt. Zehn von zehn Strafstößen hat er für die Bayern nun in der Bundesliga verwandelt. Nimmt man andere Wettbewerbe dazu, waren seine letzten 25 Elfer alle drin. «Das klingt gut», sagte der Routinier selbst zu dieser Statistik und ergänzte: «Im Training verschieße ich auch mal.»

Kanes besonderes Tor zum 3:0

Am besten gefiel ihm selbst am Freitagabend aber sein dritter Treffer gegen den FCA. Eine Hereingabe von Leon Goretzka nahm Kane im Sprung mit dem rechten Fuß an und köpfte den Ball danach ins Tor - ein kleines Kunstwerk. «Das war eines meiner schöneren Tore, weil ich so ein Tor vorher noch nicht erzielt habe», meinte Kane. In der Bundesliga steht der Torschützenkönig der vergangenen Saison nach elf Spielen schon wieder bei 14 Toren.

Erwartungsfroh blickt Kane auf die kommenden großen Aufgaben in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, danach in der Liga bei Borussia Dortmund und im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen: «Wir haben große Wochen vor uns. Wir sind aber in sehr guter Form und müssen das Momentum behalten.»