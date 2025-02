VfB gegen Bayern: Löw erwartet offenen Süd-Gipfel

Der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw sieht vor dem Süd-Gipfel zwischen Vizemeister VfB Stuttgart und Rekordmeister FC Bayern München trotz der jüngsten Probleme der Schwaben keinen klaren Favoriten. «Die Bayern sind natürlich die Favoriten auf die Meisterschaft», sagte Löw vor der Bundesliga-Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Stuttgart.

«Auf der anderen Seite: Seit zwei oder zweieinhalb Jahren spielt der VfB ein unglaublich gutes Niveau, was die Spielkultur betrifft», erklärte der 65-Jährige bei einem Besuch der Stuttgarter Vesperkirche. Dort half er ehrenamtlich bei der Essensausgabe für arme und bedürftige Menschen.

Löw sieht bei VfB «Topqualität»

Allerdings gelang den Stuttgartern zuletzt in fünf Bundesliga-Spielen nur ein Sieg, bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim kamen sie am Sonntag trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus. Die Bayern blieben in den vergangenen neun Liga-Spielen dagegen ohne Niederlage, acht davon gewannen sie. Nur beim 0:0 bei Meister Bayer Leverkusen gab es ein Unentschieden.

Dennoch sieht Löw im VfB, mit dem er 1997 als Trainer DFB-Pokalsieger war, weiter «eine Mannschaft, die ein sehr gutes Niveau hat, Topqualität hat.» Die Partie gegen Tabellenführer FC Bayern sei ein «absolutes Spitzenspiel».