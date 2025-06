VfB kurz vor Verpflichtung von Toptalent Darvich

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart steht kurz vor der Verpflichtung von U17-Weltmeister Noah Darvich. Der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler soll laut mehreren Medienberichten vom FC Barcelona zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Noch am Mittwoch soll der gebürtige Freiburger nach dpa-Informationen den Medizincheck in Stuttgart absolvieren.

Darvich war 2023 von seinem Heimatclub SC Freiburg in die Jugendabteilung des FC Barcelona gewechselt. Bei den Profis des spanischen Meisters konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen und spielte für die zweite Mannschaft der Katalanen in der dritten spanischen Liga.

Als Kapitän U17-Weltmeister mit Deutschland

Im Juni 2023 führte Darvich die deutsche U17-Nationalmannschaft als Kapitän in Ungarn zum EM-Titel. Im Finale gewann die DFB-Auswahl im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Bei der gerade laufenden U19-Europameisterschaft in Rumänien verletzte er sich in der Vorrunde und fällt derzeit aus. Beim deutschen EM-Aus im Halbfinale gegen Spanien fehlte er daher.