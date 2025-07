VfB nach Pokal-Coup in Bochum - Freiburg gegen BVB

Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokalfinale ist der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Beim abstiegsgefährdeten VfL Bochum wollen die Schwaben den Umstieg in den Alltag meistern und ihre Negativserie von zuletzt sechs sieglosen Liga-Spielen beenden.

Auch die drei weiteren baden-württembergischen Erstligisten stehen zeitgleich vor spannenden Aufgaben. Der SC Freiburg kämpft gegen Borussia Dortmund um Punkte für den Europapokal-Einzug, der 1. FC Heidenheim gegen Meister Bayer Leverkusen weiter gegen den Abstieg. Die TSG 1899 Hoffenheim ist bei RB Leipzig zu Gast.