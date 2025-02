VfB-Stürmer Woltemade steht vor Rückkehr in die Startelf

Offensivspieler Nick Woltemade steht beim VfB Stuttgart im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim vor einer Rückkehr in die Startelf. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Woltemade, der die vergangenen drei Spiele nicht von Beginn an spielte, sei schon vor seiner Krankheit auf einem guten Weg gewesen. «Ein Spieler, der jetzt einfach eine enorme Entwicklung genommen hat», sagte Hoeneß.

Beim 1:2 gegen Wolfsburg hatte Woltemade mit einem Sololauf zum einzigen Tor brilliert. Die beiden Rekordeinkäufe Deniz Undav und Ermedin Demirovic sind dagegen seit vier Partien in der Fußball-Bundesliga ohne Treffer.

Die «Leichtigkeit des Seins» fehlt

Für das Ende der kleinen Formdelle der beiden sieht Hoeneß die gesamte Mannschaft gefordert. Dass die «Leichtigkeit des Seins» in der Offensive gerade nicht so da sei, sehe er auch so, sagte der Coach. Es gelte für die gesamte Mannschaft, dass sie es nicht mehr schaffe, eine hohe Anzahl von Chancen herauszuspielen.

«Da tun wir uns ein bisschen schwerer als normal», sagte Hoeneß und forderte wieder mehr Dynamik und mehr Präzision von seiner Mannschaft im Angriff. «Dann profitieren auch unsere Stürmer wieder.»

Jacob Bruun Larsen, erst im Winter von Hoffenheim zum VfB gewechselt, ist nach seinem Infekt noch kein Kandidat für die Anfangsformation. Der Ausfall von Verteidiger Ameen Al-Dakhil zieht sich unterdessen wegen seiner Oberschenkelzerrung länger als gedacht. «Es war kein Rückschlag», betonte Hoeneß.

Nick Woltemade darf auf einen Startelfeinsatz hoffen. Foto: Harry Langer/dpa