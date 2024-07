VfB Stuttgart startet Trainingslager in Japan

Der VfB Stuttgart hat nach der Landung auf dem Flughafen in Osaka sein einwöchiges Trainingslager in Japan gestartet. Im Rahmen der internationalen Vermarktung der Fußball-Bundesliga bestreitet der deutsche Vizemeister und künftige Champions-League-Teilnehmer auch zwei Testspiele in dem ostasiatischen Land. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf Kyoto Sanga F.C. (12.00 Uhr), zum Abschluss am 1. August spielt der VfB gegen Sanfrecce Hiroshima (11.30 Uhr).

Für die Stuttgarter geht es bei der Reise vor allem darum, eine stärkere Präsenz auf dem japanischen Fußballmarkt aufzubauen und in dem Inselstaat neue Fans zu gewinnen. Die Trainingsbedingungen sind bei rund 35 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit allerdings nicht optimal.

Hoeneß erwartet zudem eine Hitze, die sich eher wie 45 Grad anfühle, erklärte er kürzlich. Wirklich intensiv zu trainieren werde wohl eher schwierig werden. Was die körperliche Belastung seiner Spieler angehe, stünden die beiden Testspiele im Mittelpunkt.