VfB testet am 5. Januar gegen Ajax Amsterdam

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der kurzen Winterpause ein Testspiel gegen Ajax Amsterdam. Die Partie gegen den niederländischen Rekordmeister findet am 5. Januar (14.00 Uhr) im Robert-Schlienz-Stadion beim VfB-Clubzentrum statt und wird von Sky live übertragen, wie die Schwaben mitteilten.

Drei Tage davor erwartet Trainer Sebastian Hoeneß die Stuttgarter Profis am 2. Januar zum Trainingsauftakt zurück. Die erste Übungseinheit um 15.00 Uhr ist öffentlich, kann also von Zuschauern verfolgt werden. In die zweite Saisonphase der Bundesliga startet der Vizemeister am 12. Januar (17.30 Uhr/DAZN) mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg.