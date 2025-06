VfB testet in Reutlingen gegen Celta Vigo

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der Saison-Vorbereitung ein weiteres Testspiel. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß trifft am 26. Juli (15.30 Uhr) in Reutlingen auf den spanischen Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer Celta Vigo. Das Spiel im Stadion an der Kreuzeiche findet im Rahmen des 120-jährigen Vereinsjubiläums des SSV Reutlingen statt. Gespielt werde zweimal 60 Minuten, teilte der VfB mit.

Trainingsauftakt für die Profis des DFB-Pokalsiegers ist am 9. Juli. Drei Tage später testet das Team erstmals beim Oberliga-Absteiger SV Fellbach (14.30 Uhr). Am 9. August (17.00 Uhr) gastiert der italienische Pokalsieger FC Bologna zu einem weiteren Freundschaftsspiel in der Stuttgarter MHP-Arena. Vom 28. Juli bis 3. August ist der Tabellenneunte der vergangenen Saison zum Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee.