VfB tritt in Gladbach an - Hoffenheim gegen den Meister

Drei Tage vor seinem Champions-League-Hit bei Real Madrid ist der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch in der Fußball-Bundesliga noch mal gefordert. Der schwäbische Vizemeister tritt bei Borussia Mönchengladbach an und steht nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien schon etwas unter Druck.

Die TSG 1899 Hoffenheim hofft zur gleichen Zeit auf den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel der Saison, steht gegen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen aber vor einer gewaltigen Hürde. In der Länderspielpause wurde Sinsheims Ex-Oberbürgermeister Jörg Albrecht zum neuen Präsidenten der TSG gewählt, die sich wieder nach mehr Ruhe im Umfeld sehnt.

Auch der SC Freiburg ist am Samstagnachmittag im Einsatz. Die Breisgauer empfangen den VfL Bochum, gegen den sie ihre vergangenen fünf Liga-Spiele allesamt gewonnen haben.