Vor rund 3.000 Fans: SC Freiburg startet in die Vorbereitung

Mit der Übergabe des «Fair Play of the Season»-Awards der Deutschen Fußball Liga hat für den SC Freiburg vor rund 3.000 Fans das erste Training vor dem Start der neuen Saison begonnen. SC-Kapitän Christian Günter erhielt im Europa-Park-Stadion die Trophäe für das respektvolle Verhalten des Teams nach dem Auswärtssieg am vorletzten Spieltag in Kiel, infolgedessen der Bundesliga-Abstieg der Holsteiner feststand. Die Freiburger applaudierten den Kielern und ließen sich Zeit, bevor sie ihren durch den Erfolg feststehenden Einzug in den Europapokal mit ihrem Anhang feierten.

In die internationale Saison - der zweiten von Julian Schuster als Cheftrainer - geht der Sport-Club nach aktuellem Stand mit einem großen Kader. Den bislang fünf Neuzugängen stehen noch keine Abgänge gegenüber. Von den Zugängen fehlte beim Trainingsauftakt nur Yuito Suzuki (Bröndby IF), der wie die übrigen Nationalspieler noch länger Urlaub hat. Cyriaque Irié (ESTAC Troyes), Derry Scherhant (Hertha BSC), Anthony Jung (Werder Bremen) und Rückkehrer Philipp Treu (FC St. Pauli) waren hingegen dabei.

Verletzter Rosenfelder schaut vorbei

Auch Verteidiger Max Rosenfelder, der sich bei der U21-Europameisterschaft am Oberschenkel verletzt hatte, schaute zumindest vorbei, um sich den Fans zu präsentieren. Die beiden Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh (nach Kreuzbandriss) und Bruno Ogbus (nach Achillessehnenriss) standen teilweise auf dem Platz, den sie aber früher als ihre Teamkollegen wieder verließen.