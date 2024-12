Wanner spielt vor - und die Bayern «planen sicher» mit ihm

Paul Wanner ist ein heiß begehrtes Fußball-Talent. Neben etlichen Bundesliga-Clubs wie Eintracht Frankfurt hat auch Bundestrainer Julian Nagelsmann den offensiven Mittelfeldspieler längst für die DFB-Auswahl im Visier. Heute (15.30 Uhr/Sky) spielt der 18-Jährige in der Fußball-Bundesliga mit dem krassen Außenseiter 1. FC Heidenheim in München beim FC Bayern vor.

Also jenem Club, der Wanner ausgebildet hat, aktuell verliehen hat, aber auch noch bis 30. Juni 2027 unter Vertrag hat. Und beim Rekordmeister verfolgen sie die Entwicklungsschritte von Wanner, der unter Ex-Coach Nagelsmann mit gerade mal 16 Jahren bei den Bayern-Profis debütierte, ganz genau.

Vor dem Aufeinandertreffen in der Allianz Arena sagte Sportdirektor Christoph Freund angesprochen auf Wanner: «Schauen wir, was in Zukunft passiert. Aber wir planen sicher als FC Bayern München mit Paul Wanner.»

«Wir sind happy mit dieser Leihe»

Mit zwei Bundesliga-Toren und einer Vorlage legte der U21-Nationalspieler, der sich auch für die Auswahl Österreichs entscheiden könnte, zum Saisonstart in Heidenheim glänzend los. Auch im Europapokal spielte er groß auf. Das wurde auch in München wohlwollend und aufmerksam registriert.

«Wir sind happy mit dieser Leihe», sagte Freund. Der Austausch mit dem Spieler erfolge regelmäßig. Heidenheim sei «ein logischer nächster Schritt in Pauls Karriere», weil er sich dort unter Trainer Frank Schmidt «in einem gesunden, guten Umfeld» weiterentwickeln könne, bemerkte Freund.

Aktuell durchlaufe der Youngster mit der Heidenheimer Mannschaft «eine etwas schwerere Phase», meinte der Münchner Sportdirektor. Aber auch das seien für «seine Entwicklung ganz wichtige Erfahrungen, die er jetzt sammelt».

Wanner beobachtet, was in München passiert

Zum Aufeinandertreffen als Gegner sagte Freund scherzhaft und ernst zugleich: «Paul soll wieder richtig gute Spiele und Tore machen, das muss aber nicht in diesem Spiel sein. Das kann er sich für danach aufheben.»

Wanner wird das anders sehen. Und bei seiner weiteren Zukunftsplanung wird er auch genau verfolgen, welche Chancen er für sich im Münchner Starensemble um Mittelfeld-Ass Jamal Musiala sieht.