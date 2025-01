Wechsel perfekt: Beste kommt nach Freiburg

Die Rückkehr von Jan-Niklas Beste in die Fußball-Bundesliga ist perfekt. Nach nur einem halben Jahr verlässt der Flügelspieler Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon und schließt sich dem SC Freiburg an. Das teilten die Breisgauer mit, wollten zu Vertragsinhalten aber nichts sagen. Laut Medienberichten ist eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro im Gespräch.

«Ich habe sehr große Lust auf die Bundesliga und in den Gesprächen mit dem Sport-Club hat die Chemie gestimmt. Es liegt in meinem Naturell, mich immer voll reinzuhauen – das möchte ich vom ersten Tag an auch beim Sport-Club einbringen», sagte Beste.

Der zweimalige Nationalspieler Beste wechselte als Shootingstar des 1. FC Heidenheim zu Beginn dieser Saison nach Portugal. Dort kam er jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt absolvierte er 22 Pflichtspiele, in denen er zweimal selbst traf und zwei Tore vorbereitete.