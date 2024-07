Werder Bremen startet Trainingslager in Österreich

Werder Bremen ist ins Trainingslager nach Österreich gereist. Bis zum 27. Juli will Trainer Ole Werner in Zell am Ziller seiner Mannschaft den Feinschliff auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga geben. Insgesamt wird er mit 30 Spielern dort arbeiten.Der serbische EM-Fahrer Milos Veljkovic ist von Beginn dabei. Die beiden österreichischen Nationalspieler Romano Schmid und Marco Grüll können sich länger von der Europameisterschaft in Deutschland erholen und werden am Mittwoch kommender Woche im Quartier erwartet.

Zwei Testspiele bis zum 27. Juli

Mit ins Trainingslager sind auch die Nachwuchsspieler Spyros Angelidis, Levi Wagner und Joel Imasuen aus der U23 sowie Wesley Adeh aus der U19 gereist. Dagegen fehlen der am Ende der vergangenen Saison suspendierte Naby Keïta wegen seiner Olympia-Teilnahme für Guinea in Paris und der angeschlagene Abdenego Nankishi.Zwei Testspiele sind geplant. Am Samstag (15.00 Uhr) geht es gegen den italienischen Serie-A-Club US Lecce, am 26. Juli (14.00 Uhr) ist der englische Zweitligist Sheffield Wednesday der Gegner.