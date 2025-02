Werder «wegradeln»? Bayern-Sportvorstand Eberl warnt

Bayern Münchens Sportvorstand Eberl will trotz der guten Ausgangsposition in der Fußball-Bundesliga den Titel nicht versprechen. «Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun. Das ist sehr plump, aber das ist die reine Wahrheit», sagte er bei der Sportbusiness-Konferenz SpoBis in Hamburg.

Aktuell ist der deutsche Rekordmeister mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger Bayer Leverkusen und mit dem besseren Torverhältnis, «was sich gerade wie ein Punkt anfühlt», meinte Eberl.

Bayern vor wichtigen Wochen

Die Münchener stehen vor wichtigen Wochen. In der Champions League spielen sie am 12. und 18. Februar gegen Celtic Glasgow in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Dazwischen liegt das Top-Spiel in Leverkusen am 15. Februar. «Das Spiel ist nicht entscheidend, aber vorentscheidend», sagte Bayer Leverkusens Vorstandschef Fernando Carro ebenfalls beim SpoBis.

Eberl warnte die Bayern davor, die Pflichtaufgaben nicht zu vergessen. Diese heißt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen. «Die ganze Welt sagt: Die radelst du weg. Aber Bremen musst du erst einmal spielen», meinte der 51-Jährige. Viele würden auch in der Champions League sagen, Celtic sei leichter als Manchester City. «Das mag so sein. Aber trotzdem sind es Champions-League-Mannschaften.» Er betonte, man müsse den Respekt wahren.