Xavi-Wechsel von RB Leipzig nach Tottenham fast fix

Der Wechsel von Xavi Simons von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur ist auf der Zielgeraden. Der Fußball-Bundesligist soll sich mit den Spurs grundsätzlich einig sein, berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Nach dpa-Informationen sind jedoch noch Details bei den Ablösemodalitäten zu klären. Demnach ist Tottenham bereit, 60 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

Ein Vollzug des Wechsels wird noch vor dem Bundesliga-Heimauftakt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim erwartet. Somit wird RB-Cheftrainer Ole Werner im Mittelfeld umplanen müssen. Und er hat bei einem Wechsel des niederländischen Nationalspielers einen Notfallplan parat. «Wir haben eine klare Idee», sagte Werner hinsichtlich des bevorstehenden Simons-Transfers. Doch dafür müsse «erstmal der erste Stein fallen».

Elliott als Notfallplan

RB hatte ohnehin im Mittelfeld «schon Spieler mit Perspektive dazugeholt und den ein oder anderen Vorgriff gemacht», betonte Werner und fügte an: «Natürlich schauen wir immer, ob wir die Truppe nochmal verstärken können.»

Heißester Kandidat als Simons-Nachfolger wäre dann Harvey Elliott vom FC Liverpool. Der 22-Jährige wurde vom globalen RB-Fußballchef Jürgen Klopp höchstpersönlich an der Anfield Road geformt und könnte der neue Hoffnungsträger der Sachsen werden.