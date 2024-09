Diese Anrede hört Julian Nagelsmann besonders gern

Herr Nagelsmann? Herr Bundestrainer? Oder gar Julian? Julian Nagelsmann hat verraten, wie ihn seine Fußball-Nationalspieler meistens anreden. «Generell macht es jeder, wie er will», sagte Nagelsmann während eines Gesprächs auf der Messe «Digital X» in Köln. «95 Prozent sagen Trainer. Die Spieler, die in Italien oder Spanien spielen, sagen Mister.» Letzteres finde er «ehrlich gesagt auch am besten», sagte Nagelsmann mit einem Grinsen im Gesicht. Besonders in Italien ist «Mister» seit langer Zeit die gängige Anrede für Fußball-Trainer.

Julian Nagelsmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Italien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis