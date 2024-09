Eintracht-Frauen siegen zum Königsklassen-Abschied

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit einem Sieg aus der Champions-League-Qualifikation verabschiedet. Der Bundesligist gewann das unbedeutende Spiel um Platz drei der ersten Qualifikationsrunde in Reykjavík gegen FK Minsk mit 6:0 (3:0). Die Tore erzielten Laura Freigang (15. Minute/28./45.+2) sowie Remina Chiba (12./90.) und Lisanne Gräwe (69.).

Durch die 0:2-Niederlage gegen Sporting Lissabon im Halbfinale des Miniturniers in Islands Hauptstadt hatten die Hessinnen bereits ihr Ausscheiden aus der Champions-League besiegelt. Denn nur der Turniersieger qualifiziert sich für die Playoffs, welche die letzte Hürde vor der Gruppenphase der Champions League sind. Für die Frankfurterinnen geht es am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FFV Erfurt weiter.