«Finale dahoam»? Kimmich will mit FC Bayern «Sieg dahoam»

Ein zweiter Champions-League-Titel mit dem FC Bayern ist der große Antrieb für Joshua Kimmich. «Natürlich haben wir das ganz große Ziel: nicht nur das Finale dahoam, sondern den Sieg dahoam», sagte der Mittelfeldchef der Münchner nach seiner Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2029 in einem Vereinsinterview. «Die Champions League ist der Antrieb.» 2020 gewann Kimmich mit dem FC Bayern schon einmal den höchsten Vereinswettbewerb.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat nach langem Hin und Her seinen auslaufenden Vertrag in München um weitere vier Jahre verlängert. Für ihn gehe es auch darum, ob der Verein mit dem aktuellen Team und dem aktuellen Trainer die Vision habe, in den nächsten Jahren um die Königsklasse mitzuspielen. «Das sehe ich absolut gegeben», meinte der 30-Jährige.

Kimmichs vier Kinder sind in München geboren

In dieser Saison sei nach dem Einzug ins Viertelfinale, wo Inter Mailand wartet, ohnehin «alles möglich». Das Finale der Champions League findet am 31. Mai in München statt.

Nach zehn Jahren beim FC Bayern hat Kimmich sein fußballerisches Zuhause gefunden. «München ist für mich eine zweite Heimat geworden», sagte Kimmich, dessen vier Kinder alle in der bayerischen Landeshauptstadt geboren sind.