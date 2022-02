DFL-Chefin Hopfen will Gehälter der Profis begrenzen

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen will die Gehälter der Fußball-Profis begrenzen.

Der Fußball würde sich einen Gefallen tun, wenn man die Spielergehälter regulieren würde, sagte die 45-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag".

Auch, weil dies die Chancengleichheit innerhalb Europas stärken würde, meinte die Chefin der Deutschen Fußball Liga. Über eine Gehaltsobergrenze in Europas Fußball wird schon länger diskutiert.

Die DFL-Chefin hofft auf eine Einigung unter den großen Ligen in Europa. "Wir sind zwar Wettbewerber, aber wir haben an den entscheidenden Stellen doch gemeinsame Interessen. Und auch der Politik in Europa sollte an einem gerechten Wettbewerb in einem gemeinsamen Markt gelegen sein."

Hopfen sagte aber auch, dass große Stars das Geld wert seien, weil sie es selbst erwirtschaften würden. "Ihretwegen gehen die Menschen ins Stadion, kaufen Trikots oder ein Pay-TV-Abo. Ich kann aber auch verstehen, dass sich die Gehälter in Dimensionen bewegen, die nur noch schwer nachvollziehbar sind."

