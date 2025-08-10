Dortmund unterliegt Juventus Turin bei Hummels-Abschied

In einem emotionalen Abschiedsspiel für Mats Hummels musste sich Borussia Dortmund dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Im letzten BVB-Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt stand der 36 Jahre alte Weltmeister von 2014 noch einmal in der Startelf und führte seine frühere Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Mit Hummels auf dem Feld startete der BVB engagiert in die Partie und hatte zunächst alles im Griff. Doch die Gäste aus Italien gingen mit ihrer ersten Offensivaktion in Führung: Nach einer Flanke von Pierre Kalulu entwischte Andrea Cambiaso der Dortmunder Abwehr und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (16. Minute).

Hummels-Wechsel mit Spalier und Standing Ovations

Nur eine Minute später wurde Hummels unter Standing Ovations und durch ein Spalier aller Spieler auf die Bank verabschiedet. Bereits vor Anpfiff war der langjährige Abwehrchef mit Jubelstürmen und Mats-Hummels-Sprechchören von den 81.365 Fans im ausverkauften Dortmunder Stadion begrüßt worden.

Süle verletzt ausgewechselt

Für den zukünftigen Fußball-Rentner kam Niklas Süle ins Spiel, der den Platz jedoch kurz vor der Pause offenbar mit Problemen am Sprunggelenk gestützt und humpelnd wieder verlassen musste. Der nächste Dämpfer folgte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff: Nach einer Traumkombination der Gäste verwandelte erneut Cambiaso aus spitzem Winkel zum Doppelpack (53.).

BVB-Pflichtspielauftakt gegen Rot-Weiss Essen

Danach ging nicht mehr wirklich viel auf dem Platz. Durch viele Wechsel ging der Spielfluss immer mehr verloren. Einige BVB-Fans verließen das Stadion bereits Minuten vor dem Spielende. Damit verpassten sie den Ehrentreffer des eingewechselten Maximilian Beier (89.).

Borussia Dortmund trifft am 18. August (20.45 Uhr) in der ersten Runde im DFB-Pokal auf den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Knapp eine Woche später (23. August, 18.30 Uhr) folgt für die Mannschaft von Niko Kovac bei St. Pauli der Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

Niklas Süle musste kurz vor Ende der ersten Halbzeit verletzt vom Platz. Foto: Bernd Thissen/dpa

Juventus Turin ging mit der ersten Aktion der Partie in Führung. Foto: Bernd Thissen/dpa