Eintracht-Coach Toppmöller fordert Professionalität

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat Kritik an der Professionalität von einzelnen Profis in seiner Mannschaft geübt. Ein Spieler habe kürzlich einen Behandlungstermin nicht wahrgenommen und dann im Training über muskuläre Beschwerden geklagt, sagte er dem «Kicker». «Ich habe ihm in aller Deutlichkeit mitgeteilt, was ich davon halte.»

Für die kommende Saison traut Toppmöller seiner Mannschaft einiges zu, insbesondere auch seinem Stürmer Hugo Ekitiké. «Aber die Hauptaufgabe wird auch für ihn die Professionalität sein.» Dazu gehöre auch ein guter Schlafrhythmus, eine gute Ernährung sowie eine gute Vor- und Nachbereitung des Trainings, erklärte der 43-Jährige. «Da ist Hugo auf einem guten Weg, den er nachhaltig fortsetzen muss.»

Anreise ins Trainingslager nach Nordamerika

Die Eintracht brach am Montag ins Trainingslager nach Nordamerika auf. «Ich freue mich sehr darauf! Eine längere Reise mit der Mannschaft hilft auch immer, noch näher zusammenzurücken», sagte Torwart Kevin Trapp.

Der Kader umfasst 28 Spieler, wobei EM-Fahrer Robin Koch und der ecuadorianische Copa-América-Teilnehmer Willian Pacho gegen Ende der Woche nach ihrem Urlaub zum Team dazustoßen werden. Testspiele finden am Donnerstag gegen den FC Juárez und am 30. Juli gegen Louisville City statt.