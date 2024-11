Eintracht empfängt Schlusslicht Bochum - Darmstadt in Fürth

Eintracht Frankfurt bekommt es am neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Tabellen-Schlusslicht zu tun. Die SGE empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den in dieser Saison noch sieglosen VfL Bochum.

Im Duell mit dem Ruhrpott-Club muss Frankfurts Trainer Dino Toppmöller in der Abwehr improvisieren, weil die beiden Leistungsträger Arthur Theate (gesperrt) und Rasmus Kristensen (Muskelverletzung im Oberschenkel) ausfallen. Als möglicher Ersatz kommt Nnamdi Collins infrage, der beim 2:1 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach eine starke Leistung gezeigt hatte.

In der 2. Bundesliga ist der SV Darmstadt 98 auswärts gefordert. Die Lilien sind am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth und wollen ihren Lauf von vier Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage fortsetzen. Coach Florian Kohfeldt kann wieder auf Oscar Vilhelmsson und Luca Marseiler zurückgreifen, die zuletzt krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingt gefehlt hatten.

