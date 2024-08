Eintracht mit erstem Heimspiel - Darmstadt will ersten Sieg

Eintracht Frankfurt absolviert in der Fußball-Bundesliga das erste Heimspiel in dieser Saison. Die Hessen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG 1899 Hoffenheim. Eintracht-Coach Dino Toppmöller muss auf Sommer-Neuzugang Oscar Højlund verzichten, der am Mittwoch im Mannschaftstraining einen Mittelfußbruch erlitten hatte.

In der 2. Bundesliga strebt der SV Darmstadt 98 den ersten Sieg an. Die Lilien sind am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei der SV Elversberg gefordert. Der Bundesliga-Absteiger hat nach drei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto.