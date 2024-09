Eintracht will gegen Gladbach auf Erfolgswelle bleiben

Nach zuletzt zwei Siegen will Eintracht Frankfurt auch gegen Borussia Mönchengladbach in der Erfolgsspur bleiben. Das Team von Trainer Dino Toppmöller möchte in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die nächsten drei Punkte in der Fußball-Bundesliga holen. Für die Eintracht geht es zudem um eine gelungene Generalprobe für den Start in die reformierte Europa League am kommenden Donnerstag gegen Viktoria Pilsen.

