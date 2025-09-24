Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Ekitiké entschuldigt sich für unnötigen Platzverweis

Fußball

Ekitiké entschuldigt sich für unnötigen Platzverweis

Der frühere Frankfurter Torjäger zieht beim Torjubel sein Trikot aus - und sieht dafür Rot. Trainer Slot findet die Aktion «dumm», nun reagiert der Stürmer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
    Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

    Der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké hat sich für seine unnötige Rote Karte im Ligapokal-Spiel gegen den FC Southampton (2:1) entschuldigt. «Heute Abend haben mich die Emotionen übermannt. Ich entschuldige mich bei der ganzen Reds-Familie», schrieb der Torjäger auf Instagram.

    Ekitiké hatte nach seinem Siegtreffer in der 85. Minute beim Torjubel das Trikot ausgezogen und hoch gehalten. Dafür sah der bereits verwarnte Stürmer die Gelb-Rote Karte. Liverpool-Trainer Arne Slot hatte die Aktion als «dumm» bezeichnet. Ekitiké ist nun für das Spiel gegen Crystal Palace am Samstag gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden