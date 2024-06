Fußball-EM 2024: Deutschland live im TV und Stream sehen

Die EM 2024 wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung der Deutschland-Spiele bei der Heim-EM.

Deutschland ist erfolgreich in die EM 2024 gestartet und will nun auch seine nächsten Spiele im EM-Spielplan gewinnen. Insgesamt zehn Austragungsorte der EM gibt es insgesamt, darunter auch Leipzig, Berlin und Stuttgart. Das Finale wird schließlich am 14. Juli 2024 ausgetragen. Unter Trainer Julian Nagelsmann will es die deutsche Nationalmannschaft nicht nur ins Finale schaffen, sondern auch den EM-Titel holen. Das gleiche Ziel dürften jedoch auch die anderen Teilnehmer der EM 2024 haben. Aber wo werden die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Pay-TV und Stream finden Sie hier.

Fußball-EM 2024: Deutschland live im Free-TV und Stream

Deutschland ist in der EM-Gruppenphase in Gruppe A gelandet. Das bedeutet, die Mannschaft muss sich gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz durchsetzen. Eröffnet wurde die EM mit dem Duell gegen Schottland am 14. Juni 2024. Die Übertragung der EM 2024 teilen sich dabei im Free-TV ARD, ZDF und RTL. Im Pay-TV gibt es das Turnier zusätzlich bei MagentaTV zu sehen. MagentaTV konnte sich die vollständigen Rechte für die Übertragung der EM sichern. Einige Spiele laufen exklusiv bei Magenta. Dank Rundfunkstaatsvertrag und Sublizenzen werden ein Großteil der Spiele auch im Free-TV zu sehen sein. ARD und ZDF übertragen 34 der insgesamt 51 EM-Spiele. Weitere 12 Partien überträgt RTL im Free-TV.

Wer die Spiele der Europameisterschaft nicht im Fernsehen sondern live im Stadion verfolgen will, musste sich bereits weit im Voraus um Tickets für die EM 2024 kümmern. Die Karten für die Gruppenphasen waren vor Turnierbeginn bereits vergeben - schafft es Deutschland K.o.-Phase, gibt es allerdings ein weiteres Kontingent an Tickets.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier finden Sie eine Übersicht zur Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung. Bei der WM 2022 schied die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde aus. Falls es Deutschland dieses Mal in die K.o.-Phase schafft, werden die Informationen zu möglichen Achtel-, Viertel-, Halbfinals oder dem Finale hier ergänzt:

Das Abschneiden der deutschen Mannschaft lässt sich auch problemlos über unser Datencenter zur Heim-EM verfolgen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

EM-Kader 2024: Deutschland

Alleine für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, ist für viele ein Meilenstein in ihrer Fußballkarriere. Trainer Julian Nagelsmann hat für die Europameisterschaft 26 Spieler nominiert. Hier finden Sie einen Überblick über Deutschlands EM-Kader 2024:

Manuel Neuer (Torwart, 38 Jahre, FC Bayern München )

(Torwart, 38 Jahre, ) Oliver Baumann (Torwart, 33 Jahre, TSG 1899 Hoffenheim )

(Torwart, 33 Jahre, ) Marc-André ter Stegen (Torwart, 32 Jahre, FC Barcelona )

(Torwart, 32 Jahre, ) Antonio Rüdiger (Verteidiger, 31 Jahre, Real Madrid )

(Verteidiger, 31 Jahre, ) Nico Schlotterbeck (Innenverteidiger, 24 Jahre, Borussia Dortmund )

(Innenverteidiger, 24 Jahre, ) Jonathan Tah (Innenverteidiger, 28 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Innenverteidiger, 28 Jahre, ) Robin Koch (Innenverteidiger, 27 Jahre, Eintracht Frankfurt )

(Innenverteidiger, 27 Jahre, ) Maximilian Mittelstädt (Linksverteidiger, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

(Linksverteidiger, 27 Jahre, ) Joshua Kimmich (Rechtsverteidiger, 29 Jahre, FC Bayern München )

(Rechtsverteidiger, 29 Jahre, ) David Raum (Linksverteidiger, 26 Jahre, RB Leipzig )

(Linksverteidiger, 26 Jahre, ) Waldemar Anton (Innenverteidiger, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

(Innenverteidiger, 27 Jahre, ) Benjamin Henrichs (Rechtsverteidiger, 27 Jahre, RB Leipzig )

(Rechtsverteidiger, 27 Jahre, ) Ilkay Gündogan ( Mittelfeld , 33 Jahre, FC Barcelona )

( , 33 Jahre, ) Aleksandar Pavlovic (Zentrales Mittelfeld , 20 Jahre, FC Bayern München )

Emre Can (Defensives Mittelfeld , 30 Jahre, Borussia Dortmund )

(Defensives , 30 Jahre, ) Robert Andrich (Defensives Mittelfeld , 29 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Defensives , 29 Jahre, ) Toni Kroos (Zentrales Mittelfeld , 34 Jahre, Real Madrid )

(Zentrales , 34 Jahre, ) Pascal Groß (Zentrales Mittelfeld , 32 Jahre, Brighton & Hove Albion )

(Zentrales , 32 Jahre, ) Florian Wirtz (Offensives Mittelfeld , 21 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Offensives , 21 Jahre, ) Jamal Musiala (Offensives Mittelfeld , 21 Jahre, FC Bayern München )

, 21 Jahre, ) Leroy Sané (Offensives Mittelfeld , 28 Jahre, FC Bayern München )

(Offensives , 28 Jahre, ) Chris Führich (Offensives Mittelfeld , 26 Jahre, VfB Stuttgart )

(Offensives , 26 Jahre, ) Deniz Undav (Stürmer, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

) Niclas Füllkrug (Stürmer, 31 Jahre, Borussia Dortmund )

(Stürmer, 31 Jahre, ) Maximilian Beier (Stürmer, 21 Jahre, TSG 1899 Hoffenheim )

(Stürmer, 21 Jahre, ) Kai Havertz (Stürmer, 24 Jahre, FC Arsenal )

(Stürmer, 24 Jahre, ) Thomas Müller (Stürmer, 34 Jahre, FC Bayern München )

Quasi auch Teil des Teams ist das Maskottchen der Europameisterschaft 2024. Der kleine Teddybär trägt den Namen "Albärt". Für diesen Namen haben sich die Fans zuvor per Abstimmung entschieden. (lob)