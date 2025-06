Deutsche U21 wohl ohne Torhüter Atubolu gegen England

U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu droht bei der Fußball-Europameisterschaft krank das Gruppenfinale gegen England zu verpassen. «Ich werde bei Noah kein zu großes Risiko eingehen. Wenn ich jetzt das Zeichen bekomme, dass es ihm nicht gut geht und er die Zeit besser im Bett verbringen sollte, dann ist uns das Viertelfinalspiel doch wichtiger», sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo am Tag vor dem Spiel gegen Titelverteidiger England. Ob auch Stürmerstar Nick Woltemade eine Pause bekommt, ließ Di Salvo offen.

Herthaner Ernst vor EM-Debüt im deutschen Tor

In Nitra geht es am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) zwischen Tabellenführer Deutschland (6 Punkte) und dem Europameister (4 Punkte) um den Gruppensieg. Sollte der Freiburger Atubolu nicht spielen können, wird Tjark Ernst von Hertha BSC zu seinem zweiten U21-Länderspiel kommen. 30 Stunden vor dem Anpfiff ging Di Salvo «ehrlicherweise» von dieser Variante aus. Als dritter Torhüter ist Nahuel Noll von der SpVgg Greuther Fürth im Aufgebot. Jonas Urbig vom FC Bayern München ist in der Slowakei wegen der Club-WM nicht dabei.

«Noah hat schon vor dem Spiel gegen Tschechien über ein wenig Halsschmerzen geklagt und jetzt hat er immer noch Halsschmerzen. Ihm geht es einfach nicht so gut», sagte Di Salvo, der auch das Abschlusstraining in Modra aus dem Tagesplan seines Torhüters strich. «Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass er heute definitiv dann im Bett bleibt.» Atubolu war in den Spielen gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) ein sicherer Rückhalt für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

«Ganz Europa wird geschaut»

Die deutsche Mannschaft ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert, England kann sogar noch ausscheiden. Gegner in der K.o.-Runde sind entweder Italien oder Spanien.

«Ich glaube, das Spiel wird schon geschaut von ganz Europa, weil es zwei Top-Mannschaften sind. Da will man sich immer zeigen, da will man immer bestehen und man möchte auch zeigen, dass man vielleicht besser ist als der Gegenspieler, besser ist als die gegnerische Mannschaft», sagte der Tim Oermann, der in der kommenden Saison als Leverkusener Leihspieler für Graz aufläuft. Der Verteidiger bekam ebenso wie der Heidenheimer Paul Wanner für das England-Spiel von Di Salvo eine Startelf-Garantie.

Icon Vergrößern Dreimal per Fuß, einmal per Kopf: Der vierfache Torschütze Nick Woltemade. Foto: Martin Baumann/TASR/dpa Icon Schließen Schließen Dreimal per Fuß, einmal per Kopf: Der vierfache Torschütze Nick Woltemade. Foto: Martin Baumann/TASR/dpa

Icon Vergrößern Trainer Antonio Di Salvo (r) und Verteidiger Tim Oermann streben einen Sieg gegen England an. Foto: Christian Kunz/dpa Icon Schließen Schließen Trainer Antonio Di Salvo (r) und Verteidiger Tim Oermann streben einen Sieg gegen England an. Foto: Christian Kunz/dpa

Icon Vergrößern Die deutsche U21 stimmt sich auf Titelverteidiger England ein. Foto: Christian Kunz/dpa Icon Schließen Schließen Die deutsche U21 stimmt sich auf Titelverteidiger England ein. Foto: Christian Kunz/dpa