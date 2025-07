Fiesta in Bern: Spanien dominiert Portugal nach Belieben

Spaniens Weltmeisterinnen haben ihre Titel-Ambitionen bei der Fußball-EM mit einer Torgala zum Auftakt eindrucksvoll unterstrichen. In Gruppe B siegte das phasenweise furios aufspielende Team von Cheftrainerin Montserrat Tomé gegen völlig überforderte Portugiesinnen im Berner Wankdorf-Stadion 5:0 (4:0).

Esther González (2. und 43. Minute), Vicky López (7.), die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (41.) und Cristina Martín-Prieto (90.+3) erzielten vor 29.520 Zuschauern die Tore in einer über weite Strecken einseitigen Partie. Die kurz vor der EM an einer Hirnhautentzündung erkrankte Weltfußballerin Aitana Bonmati durfte ab der 81. Minute auch noch mitwirken.

Gedenken an Diogo Jota und André Silva

Vor dem Anstoß gedachten Fans und Spielerinnen Portugals Nationalspieler Diogo Jota und dessen Bruder André Silva, die bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Portugals Fans applaudierten den beiden Fußballern, hielten Plakate hoch und sorgten mit Sprechchören für emotionale Momente.

In den EM-Modus fand danach nur Spanien. Auf technisch hohem Niveau nahmen die Weltmeisterinnen ihr Nachbarland phasenweise auseinander. Vor allem Kapitänin Putellas und Mariona Caldentey verteilten klug die Bälle, rissen mit ihren Pässen oft Lücken in der portugiesischen Abwehr und sorgten so für eine extreme Dominanz. Passend dazu schwappte La Ola durchs Stadion. Am Ende war das portugiesische Team von Coach Francisco Neto mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Bayerns Caruso trifft entscheidend für Italien

Im ersten Spiel der Gruppe B in Sion hatte Bayern Münchens Arianna Caruso mit ihrem Tor in der 44. Minute Italien zu einem 1:0 (1:0) gegen Belgien geführt. Für Belgien geht es am Montag gegen Weltmeister Spanien mit einer fast schon unlösbaren Aufgabe weiter, Italien trifft dann auf Portugal.

