Stürmerin Hoffmann: In ein paar Jahren Staatsanwältin?

Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann hat trotz ihres derzeitigen Erfolgs im Fußball ihr zweites Staatsexamen in Jura nicht aus den Augen verloren. «Bisher bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass ich Richterin oder Staatsanwältin werden möchte», sagte die 26-Jährige am Rande der EM in der Schweiz. «Aber vielleicht bekomme ich im Referendariat noch einen anderen Einblick, was mir gut liegt.»

Wenn sie einen juristischen Beruf ausüben möchte, dann müsse sie die zweite Staatsprüfung machen, ergänzte Hoffmann. Die Angreiferin von RB Leipzig, die beim grandiosen Viertelfinalsieg gegen Frankreich in der Startelf stand und glänzte, hat von 2016 bis 2021 Jura studiert.

«Jetzt fehlt mir noch das Referendariat. Das ist jetzt leider mit Fußball momentan nicht möglich, deshalb habe ich gerade eine Pause eingelegt», sagte Hoffmann. Zu ihrer Zeit beim SC Freiburg (2020 bis 2024) hat sie teilweise an der Uni gearbeitet, am Lehrstuhl für Strafrecht. «Seit ich in Leipzig bin, habe ich keine Nebentätigkeit mehr. Irgendwann dann nach dem Fußball werde ich hoffentlich noch mein Referendariat machen. Ich habe jedenfalls eine abgeschlossene Berufsausbildung», erklärte Hoffmann.