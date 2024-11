Englischer Verband setzt sich Quoten für nicht-weiße Trainer

Der englische Fußballverband FA will in den kommenden Jahren mehr Trainer beschäftigen, die nicht weiß sind. Bis 2028 sollen mindestens 25, möglichst aber 30 Prozent der Coaches von der U17 bis zu den Herren einen anderen ethnischen Hintergrund haben, also etwa schwarz oder asiatisch sein.

Dieses Ziel nennt der FA in einer aktuellen Strategie. Derzeit sind es 19 Prozent.

Auch bei den Frauenmannschaften gelten fortan Quoten: Statt derzeit 4 Prozent sollen bis 2028 möglichst 15 Prozent aus dem Trainerstab eine andere Hautfarbe als weiß haben. 60 Prozent sollen Frauen sein.

Verbandschef will Fußball vereinen

«Die Bekämpfung von Diskriminierung ist eines unserer Kernziele», sagte FA-Chef Mark Bullingham. «Daher werden wir den Fußball weiterhin vereinen, um dieses gesellschaftliche Problem anzugehen.» Ziel seien positive und dauerhafte Veränderungen.

Der Verband hatte zu Saisonbeginn eingeführt, dass die Profivereine der englischen Ligen über die Diversität ihrer Belegschaft berichten müssen.

43 Prozent der Spieler sind schwarz, aber kein Trainer

Auslöser der Reform war auch Kritik der Vereinigung Black Footballers Partnership. Sie betonte nach dem Abschied von Nationaltrainer Gareth Southgate, dass als Ersatz keine einheimischen Talente mit diversem Hintergrund infrage kämen. Zwar seien in der vorigen Saison 43 Prozent der Premier League-Spieler schwarz gewesen. Das habe sich jedoch nicht in Trainerpositionen niedergeschlagen.