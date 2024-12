«Nicht akzeptabel»: Tottenham-Trainer kritisiert Timo Werner

Timo Werner hat beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur den nächsten sportlichen Nackenschlag kassiert. Nach dem 1:1 in der Europa League bei den Glasgow Rangers wurde der 57-malige Fußball-Nationalspieler von seinem Trainer Ange Postecoglou scharf kritisiert.

«Er hat nicht annähernd auf dem Niveau gespielt, auf dem er hätte spielen sollen», sagte Postecoglou: «Wenn 18-Jährige spielen, ist das für mich nicht akzeptabel, und das habe ich auch Timo gesagt.» Für den Coach war Werners Leistung ein großes Rätsel: «Er ist deutscher Nationalspieler in der höchsten Spielklasse.»

16 Ballverluste: Zur Halbzeit raus

Laut BBC verlor Werner gegen die Rangers gleich 16 Mal den Ball, in keinem seiner fünf Zweikämpfe konnte er sich durchsetzen und nur 69 Prozent seiner Pässe kamen bei den Mitspielern an. Zur Halbzeit wechselte Postecoglou den 28-Jährigen aus.

«Seine Leistung in der ersten Halbzeit war nicht akzeptabel», begründete der Trainer: «Im Moment haben wir nicht viele Optionen. Ich brauche jeden, der da rausgeht und versucht, sein Bestes zu geben.»

Werner ist von Bundesligist RB Leipzig noch bis Saisonende an Tottenham ausgeliehen. In dieser Spielzeit hat der Angreifer in 19 Pflichtspielen erst ein Tor erzielt. Oft kommt Werner erst als Einwechselspieler zum Einsatz.

Tottenham besitzt im Leihvertrag eine Option auf eine feste Verpflichtung des Leipziger Profis. Dass der Club diese Klausel zieht, gilt aktuell als unwahrscheinlich.