Ex-Bundesliga-Coach Oenning übernimmt Job in Iran

Der frühere Bundesliga-Coach Michael Oenning arbeitet zukünftig als Co-Trainer im Iran. Der 59-Jährige unterschrieb nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen Einjahresvertrag bei Persepolis Teheran und soll dabei den neuen Chefcoach und Ex-Bundesliga-Spieler Vahid Hashemian unterstützen. Ziel ist es, den Rekordmeister zurück an die Spitze der heimischen Premier-Liga zu führen.

Oenning hatte einst den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV in der Bundesliga trainiert, zuletzt war er 2022 beim österreichischen Club Wacker Innsbruck angestellt. Hashemian (48), der einst in der Bundesliga wegen seiner Kopfballstärke den Spitznamen «Hubschrauber» besaß, hatte bereits für Persepolis gespielt. In Deutschland war er für den HSV, den VfL Bochum, Bayern München und Hannover 96 aktiv.