Ex-Bundesligaprofi Simon Kjaer beendet Karriere

Der langjährige dänische Nationalmannschaftskapitän und frühere Bundesliga-Profi Simon Kjaer hat seine aktive Profikarriere beendet. Das gab der 35-Jährige in einem Interview des dänischen Senders TV 2 Sport bekannt.

«Jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen, um dieses Kapitel abzuschließen», sagte der zuletzt vereinslose Innenverteidiger. Bereits während seiner letzten Saison in Mailand habe er angefangen, sich mit dem Gedanken eines Karriereendes auseinanderzusetzen. Es habe Angebote gegeben, in den fünf größten Ligen und auch international zu spielen, allerdings sei nicht das richtige dabei gewesen.

132 Länderspiele und ein besonderer Eriksen-Moment

Kjaer gilt als einer der bedeutendsten Fußballspieler der dänischen Geschichte. Er spielte in mehreren europäischen Topligen, zuletzt bei AC Mailand, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer allerdings nicht verlängert wurde. Von 2010 bis 2013 stand er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, war damals aber zeitweise auch an die AS Rom ausgeliehen.

Nach der EM in Deutschland im vergangenen Sommer hatte Kjaer bereits seine Karriere in der Nationalelf beendet. Vielen ist der 132-fache Nationalspieler vor allem für sein beherztes Eingreifen nach dem Zusammenbruch seines Mitspielers Christian Eriksen bei der EM 2021 in Erinnerung geblieben. Damals war er Eriksen sofort zur Hilfe geeilt, hatte ihn zusammen mit der Mannschaft vor Blicken und Kameras abgeschirmt und sich außerdem liebevoll um Eriksens Partnerin gekümmert.