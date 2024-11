Frank Lampard übernimmt englischen Zweitligisten Coventry

Der frühere Champions-League-Sieger Frank Lampard übernimmt das Traineramt des englischen Fußball-Zweitligisten Coventry City. Dort unterschrieb der 106-malige Nationalspieler Englands einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, wie sein neuer Verein mitteilte. Sein Debüt feiert Lampard am Samstag beim Heimspiel gegen Cardiff City.

Der 46-Jährige begann seine Trainerlaufbahn im Profibereich bei Derby County und kehrte anschließend zum FC Chelsea zurück. An der Stamford Bridge hatte er als Spieler seine größten Erfolge gefeiert - darunter den Triumph in der Königsklasse in der Saison 2011/12. Zwischen 2022 und 2023 coachte er den FC Everton, ehe er als Interimstrainer noch einmal zu Chelsea zurückkehrte.