Früherer Trainer des Jahres: Schuster arbeitet in Georgien

Der frühere Bundesliga-Trainer Dirk Schuster übernimmt erstmals einen Club im Ausland und wird in der kommenden Saison beim georgischen Fußball-Erstligisten Torpedo Kutaisi an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Verein am Montagabend mit.

Schuster wurde 2016 nach dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg und Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 als Trainer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet wurde. Seit seinem Aus beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im November 2023 war der 57-Jährige vereinslos.

Beim Club aus der zweitgrößten Stadt Georgiens erhält Schuster einen Dreijahresvertrag. Seinen langjährigen Co-Trainer Sascha Franz bringt er auch diesmal wieder mit. Für Torpedo Kutaisi beginnt die neue Saison in der Erovnuli Liga am 1. März mit einem Heimspiel gegen den FC Gagra.