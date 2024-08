FSV Mainz will gegen Wehen Wiesbaden in nächste Runde

Wahrscheinlich ohne Brajan Gruda wird der FSV Mainz 05 ins Pokalspiel-Derby beim SV Wehen Wiesbaden gehen. Der Mittelfeldspieler steht vor einem Wechsel zum englischen Club Brighton & Hove Albion. Das soll das Weiterkommen in der 1. Runde gegen den Fußball-Drittligisten aber nicht verhindern.

«Wir haben viele Spieler, die diese Position spielen können. Wir haben gute Lösungen. Gegen Wiesbaden werdet ihr es sehen», sagte 05-Coach Bo Henriksen vor der Partie am Freitag (18.00 Uhr/Sky) in Wiesbaden. Favorisiert auf Gruda's Position in der Offensive scheint Armindo Sieb zu sein. Der Neuzugang bekam viel Lob von Henriksen.

Im Vergleich zur Generalprobe am vergangenen Wochenende gegen Montpellier will Henriksen nur wenig Veränderungen in der Startelf vornehmen. «Wir werden viele der Spieler auch in Wiesbaden sehen», bestätigte der Däne.

Auch Onisiwo wieder fit

Personell kann er ohnehin aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt am Knie angeschlagene Karim Onisiwo ist wieder fit und brennt auf seinen Einsatz. «Er wirkte wie ein neuer Spieler. Ich denke, er wird eine super Saison haben», sagte Henriksen. Einzig Silvan Widmer wird fehlen. Der Schweizer Nationalspieler war zuletzt krank und ist noch nicht hundertprozentig fit.

Vor dem Saisonauftakt gegen den Underdog von der anderen Rheinseite hat er seine Spieler vor Leichtsinn gewarnt. «Für uns ist es ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Für Wehen Wiesbaden ist es ein großes Spiel. Sie werden Gas geben. Wenn wir nicht bereit sind, dann verlieren wir. Das müssen wir verstehen», sagte Henriksen.

Auch für die Mainzer ist der Pokal-Wettbewerb die schnellste Möglichkeit, ins internationale Geschäft zu kommen. Daher will Henriksen alles daran setzen, nicht gleich zu Beginn zu scheitern. «Das ist ein wichtiger Wettbewerb für uns. Es sind nur wenige Spiele bis ins Finale, aber es gibt jedes Jahr Überraschungen. Die zweite und dritte Liga in Deutschland sind gut, sie haben Qualität und Emotionen», warnte der Coach.