Heidenheim trifft in Conference-League-Playoffs auf Häcken

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim bekommt es in den Playoffs der Conference League mit BK Häcken zu tun. Der schwedische Verein setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Paide Linnameeskond aus Estland durch. Das Hinspiel gewann Häcken 6:1, im Rückspiel in Tallinn reichte der Mannschaft ein 1:1.

Die Heidenheimer müssen in ihrem ersten Europapokal-Spiel der Clubgeschichte zunächst am 22. August auswärts in Schweden ran. Eine Woche später hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt dann Heimrecht.

Sollten sich die Heidenheimer durchsetzen und somit die Ligaphase der Conference League erreichen, winken dem Club Zusatzeinnahmen von vier bis fünf Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hatte. «Sollten wir in den Playoffs ausscheiden, dann sind es lediglich 750.000 Euro.»