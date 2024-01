So wird die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer übertragen

Es ist der Abschied vom "Kaiser". Die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena ist ein trauriger Anlass. Gleichzeitig wird die Veranstaltung auch zu einem medialen Event.

Die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena soll eine große Würdigung des früheren Weltklassespielers werden. Bei der Veranstaltung am Freitag im Stadion des FC Bayern München gedenken Größen aus Politik und Sport des am 7. Januar verstorbenen Fußball-"Kaisers".

Star-Tenor Jonas Kaufmann (54) wird zu Beginn die italienische Version von "Time to say Goodbye" und insgesamt drei Lieder singen. Die Trauerfeier wird im Fernsehen breit übertragen.

Unter anderen berichtet die ARD live und in der ARD Mediathek von der Veranstaltung, Esther Sedlaczek wird moderieren. Das BR Fernsehen überträgt ab 14.40 Uhr.

Sondersendungen zu Ehren Beckenbauers

Auch die TV-Sender RTL und ntv übertragen live, auf "RTL.de" kann man den Trauerakt streamen. Moderator Florian König führt durch das RTL-Spezial "Abschied vom Kaiser – Trauerfeier für Franz Beckenbauer" aus dem Stadion des deutschen Fußball-Rekordmeisters. An seiner Seite ist nach Senderangaben Beckenbauers langjähriger Weggefährte Günther Jauch.

DAZN und Sky zeigen ebenfalls die Gedenkfeier in der Münchner Arena, in der 75.000 Menschen erwartet werden. Sky Sport News beginnt die Übertragung mit einem Studiotalk unter dem Motto "Servus, Franz!".

Gästeliste von Steinmeier bis Becker

Beckenbauer, der 78 Jahre alt wurde, war eine der prägendsten Figuren des FC Bayern und des deutschen Fußballs. Ihrer Ikone wollen die Münchner zum Abschied einen "besonderen, emotionalen Rahmen" bieten.

Viele Persönlichkeiten stehen auf der Gästeliste. Außer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder werden zahlreiche Wegbegleiter Beckenbauers dabei sein. Unter anderen werden von den 1974er Weltmeistern neben Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch Paul Breitner oder Günter Netzer im Stadion Anteil nehmen.

"Nicht nur erfolgreich, sondern einzigartig"

Auch außerhalb des Fußballs nehmen Prominente Abschied von Beckenbauer, so etwa Tennis-Idol Boris Becker oder die ehemaligen Skirennfahrer Christian Neureuther und Christa Kinshofer.

"Franz Beckenbauer hat die Geschichte des deutschen Fußballs neu geschrieben und nachhaltig geprägt", hatte der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gesagt. "Er war mein Kapitän beim FC Bayern, mein Trainer bei der Nationalmannschaft, unser Präsident bei Bayern und in all diesen Rollen nicht nur erfolgreich, sondern einzigartig. Als Persönlichkeit beeindruckte er mit seinem großen Respekt vor allen Menschen - denn vor Franz waren alle gleich. Der deutsche Fußball verliert die größte Persönlichkeit in seiner Geschichte."

(dpa)