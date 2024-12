3:3 bei Rayo Vallecano: Real Madrid verpatzt Generalprobe

Real Madrid ist im Stadtderby gegen Rayo Vallecano nicht über ein 3:3 hinausgekommen und hat damit die Generalprobe für das Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals verpatzt. Mit dem Remis verpassten die Königlichen vorerst den Sprung an die Tabellenspitze der Primera División. Der spanische Fußball-Rekordmeister, der auf seinen verletzten Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten musste, hat einen Punkt Rückstand auf den FC Barcelona, der am Sonntag seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen CD Leganes weiter ausbauen kann.

Unai Lopez (4. Minute) und Abdul Mumin (36.) brachten Rayo Vallecano in einer lebhaften Partie in Führung. Fede Valverde (39.) und Jude Bellingham (45.) glichen noch vor der Pause für das Team von Trainer Carlo Ancelotti aus. Rodrygo (56.) traf in der zweiten Hälfte für die Königlichen, ehe Isi (64.) den 3:3-Ausgleich für die Gastgeber erzielte.

Am Mittwoch (18.00 Uhr/DAZN) trifft Real Madrid im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals in Katar auf das mexikanische Team CF Pachuca, das sich mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den ägyptischen Club Al-Ahly durchsetzte.