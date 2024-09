Real Madrid verspielt Derby-Sieg gegen Atlético

Real Madrid hat einen Prestigesieg im Stadtderby gegen Atlético in der Nachspielzeit verspielt. Der spanische Fußball-Rekordmeister sah im Metropolitano dank eines Treffers von Éder Militão (64. Minute) lange wie der sichere Sieger aus. Doch Ángel Correa gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich für Atlético. Beide Teams bleiben in der spanischen Topliga ungeschlagen, doch für Real war es ein Rückschlag. Bei einem Sieg wären die Königlichen bis auf einen Punkt an den von Hansi Flick trainierten Spitzenreiter FC Barcelona herangerückt.

Mitte der zweiten Halbzeit musste die Partie wegen der aufgeheizten Stimmung auf den Rängen für eine Viertelstunde unterbrochen werden, Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer schickte beide Teams gar in die Kabine. Von der Tribüne aus waren Feuerzeuge auf den Rasen geworfen worden. Offenbar fühlten sich die Atlético-Fans von Real-Torwart Thibaut Courtois provoziert, der den Führungstreffer ausgelassen vor den gegnerischen Anhängern bejubelt hatte.

Für Atléticos Mittelfeldspieler Antoine Griezmann (33) gab es neben dem späten Punktgewinn einen weiteren Grund zum Feiern. Der französische Nationalspieler bestritt gegen Real sein insgesamt 500. Spiel in Spaniens Topliga.

Real ohne Mbappé

Real war ohne seinen Stürmerstar Kylian Mbappé angetreten. Der 25 Jahre alte Franzose hatte sich beim 3:2-Zittersieg gegen Deportivo Alavés eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Real teilte keine genaue Ausfallzeit mit, spanische Medien berichteten jedoch, dem WM-Torschützenkönig drohe eine dreiwöchige Pause. In dem Fall käme womöglich selbst das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund am 22. Oktober zu früh für Mbappé.