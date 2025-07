Iranischer Rekordmeister holt Ex-Bundesligaprofi als Trainer

Der ehemalige Bundesliga-Profi Vahid Hashemian wird Cheftrainer von Irans Rekordmeister FC Persepolis. Damit kehrt der 48-Jährige gut zwölf Jahre nach Ende seiner aktiven Fußballkarriere zum Hauptstadtclub in Teheran zurück, wie der Verein mitteilte.

Hashemian spielte für die iranische Nationalmannschaft und war ab 1999 fast ein Jahrzehnt in der Bundesliga aktiv – beim Hamburger SV, FC Bayern München, Hannover 96 und dem VfL Bochum.

Nach seiner Profikarriere hatte der HSV Hashemian im Jahr 2018 als Nachwuchstrainer in das Team der U21-Regionalligamannschaft berufen. In der iranischen Nationalmannschaft arbeitete der frühere Stürmer ein Jahr später als Assistenztrainer. Hashemian lebte mehr als 20 Jahre in Deutschland. Wegen seiner Kopfballstärke wurde er auch «Hubschrauber» genannt.