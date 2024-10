Jungstar Wanner lässt Nationalteam-Entscheidung weiter offen

Talent Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim lässt seine Nationalmannschaftszukunft weiter offen. Man dürfe gespannt sein, für wen er sich entscheide, sagte Wanner dem Streamingdienst DAZN nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Um Wanner gibt es ein Tauziehen zwischen dem deutschen und dem österreichischen Verband. Derzeit spielt der 18-Jährige für die U21-Auswahl Deutschlands. Der in Österreich geborene Wanner hat aber noch keine Entscheidung getroffen, ob er künftig auch in der Nationalmannschaft für Deutschland oder sein Geburtsland auflaufen will.

«Von beiden, von beiden. Mehr sage ich nicht», antwortete Wanner auf die Frage, welche Spielphilosophie ihm besser gefalle - die von Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann oder Österreich-Coach Ralf Rangnick.

Der vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehene Wanner spielt bislang eine starke Bundesliga-Saison. Nagelsmann soll vom Offensivspieler beeindruckt sein, Rangnick hat den Jungstar im November 2022 schon einmal bei der Nationalmannschaft mittrainieren lassen.