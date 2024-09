Larsson nach Abreise vom Nationalteam im Eintracht-Training

Nach seiner angeblich verletzungsbedingten Abreise vom schwedischen Nationalteam ist Hugo Larsson beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wieder im Mannschaftstraining gewesen. Er werde zwar noch im Laufe der Woche untersucht, es sehe aber aktuell alles gut aus, hieß es von der Eintracht.

Larsson hatte vor dem 3:0-Sieg der Schweden in der Nations League am Sonntag gegen Estland die Auswahl vorzeitig verlassen - nach Verbandsangaben verletzungsbedingt. In den Medien wird aber auch darüber spekuliert, dass ein Disput zwischen dem 20-Jährigen und Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson zu der vorzeitigen Abreise geführt habe. Den beiden wird ein angespanntes Verhältnis nachgesagt.

Larsson war beim 3:1-Auftaktsieg in der Nations League gegen Aserbaidschan trotz seines starken Saisonbeginns bei der Eintracht nicht zum Einsatz gekommen. Der Coach forderte von dem Mittelfeldspieler, mehr nach vorne zu spielen. «Natürlich war ich enttäuscht und habe nach dem Start, den ich in Deutschland hatte, etwas anderes erwartet», sagte der Eintracht-Profi.

Larsson war im Sommer 2023 vom schwedischen Rekordmeister Malmö FF nach Frankfurt gewechselt und gilt in seiner Heimat als eines der derzeit größten Talente des Landes.