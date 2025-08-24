Icon Menü
Fußball: Mbappé sorgt für Alonsos nächsten Liga-Sieg bei Real Madrid

Fußball

Mbappé sorgt für Alonsos nächsten Liga-Sieg bei Real Madrid

Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den nächsten Pflichterfolg. Maßgeblich dafür verantwortlich ist mal wieder ein Ausnahme-Stürmer aus Frankreich.
    Kylian Mbappé trifft erneut für Real.
    Kylian Mbappé trifft erneut für Real. Foto: Miguel Oses/AP/dpa

    Stürmerstar Kylian Mbappé hat Real Madrid auch zum zweiten Ligasieg unter Trainer Xabi Alonso geführt. Der französische Nationalspieler erzielte beim 3:0 (1:0) der Königlichen bei Real Oviedo am zweiten Spieltag zwei Treffer. Der 26-Jährige war in der 37. und in der 83. Minute erfolgreich, den Schlusspunkt setzte Vinicius Junior in der Nachspielzeit (90.+3).

    Bereits zum Auftakt hatte Mbappé beim 1:0 am ersten Spieltag gegen CA Osasuna per Foulelfmeter getroffen. Bei Aufsteiger Oviedo hatte Real phasenweise einige Probleme und hätte kurz vor Schluss fast den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 kassiert. Am Ende gab es trotzdem einen klaren Erfolg für Alonsos Mannschaft, die nun sechs Punkte auf dem Konto hat.

    Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den zweiten Ligasieg.
    Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den zweiten Ligasieg. Foto: Miguel Oses/AP/dpa
