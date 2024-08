Medien: Gündogan kurz vor Rückkehr zu Manchester City

Ex-Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan vom FC Barcelona steht nach spanischen Medienberichten kurz vor einer Rückkehr zu Manchester City. Der Agent des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers sei derzeit in England, um mit dem Meister der Premier League zu verhandeln, berichtete die katalanische Fachzeitung «Mundo Deportivo» unter Berufung auf Vereinskreise. Barça habe dem Profi zugesichert, dass er ablösefrei wechseln könne, obwohl sein Vertrag noch bis Juni 2025 laufe. Das werde den Transfer erleichtern. «Der Wechsel könnte schon in wenigen Stunden perfekt sein», schrieb das Blatt.

Andere spanische Medien machten ähnliche Prognosen. Gündogan habe sich bereits damit abgefunden, dass er unter dem neuen Trainer Hansi Flick nur wenig Einsatzzeit bekommen würde und den katalanischen Club deshalb nach nur einem Jahr wieder verlassen müsse. Der Profi habe vorige Woche mit dem Ex-Nationaltrainer gesprochen und anschließend sofort City-Coach Pep Guardiola angerufen. Dabei habe er erfahren, dass Guardiola sich über eine Rückkehr freuen und Gündogan mit offenen Armen empfangen würde.

Nicht nur City soll interessiert sein

Der frühere Dortmunder spielte zwischen 2016 und 2023 unter Guardiola für Manchester City. Neben den Engländern sind nach Medienberichten zwar auch die Istanbuler Vereine Galatasaray und Fenerbahçe sowie Clubs aus Saudi-Arabien und Katar an dem gebürtigen Gelsenkirchener interessiert. Gündogan ziehe aber die Rückkehr nach Manchester vor, hieß es.

Der Profi erlebt derzeit bewegte Zeiten. Erst am Montag hatte er knapp sieben Wochen nach dem EM-Aus das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft bekanntgegeben. Zuletzt hatte der 82-fache Nationalspieler als Kapitän besondere Verantwortung in der DFB-Auswahl übernommen.