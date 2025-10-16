Mit Klopp und Khedira: DFL setzt Expertengruppe ein

Der frühere Toptrainer Jürgen Klopp und Ex-Weltmeister Sami Khedira sind Teil einer neuen DFL-Expertengruppe. Das Gremium soll nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) Kompetenzen von Clubs, Liga, DFB und externen Fachleuten bündeln, «um Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifußballs zeitnah und intensiv zu diskutieren». Erste Ergebnisse erwartet die DFL im Frühjahr 2026.

Das Profilager aus der sogenannten Kommission Fußball wird durch Andreas Bornemann (FC St. Pauli), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) vertreten. Für die DFL-Kommission Leistungszentren ist Jochen Sauer vom FC Bayern München dabei. DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig komplettieren das Gremium.

2014er-Weltmeister Sami Khedira gehört der neuen DFL-Expertengruppe an. (Archivfoto) Foto: Arne Dedert/dpa